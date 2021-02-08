Полковник Криворучко подал в суд на подполковника Деркач, которая пожаловалась на домогательства с его стороны. ДОКУМЕНТ

Александр Криворучко, которого подчиненные обвиняют в буллинге и сексуальных домогательствах, уволился из ВСУ по собственному желанию и пытается добиться в суде опровержения обвинений.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Полковник Криворучко, который был обвинен подчиненными в сексуальных домогательствах и избиениях, подал иск в суд на подполковника Ольгу Деркач, которая единственная решилась говорить об этом публично. Он требует признания озвученной Ольгой информации недостоверной и опровержения ее в СМИ", - сообщила Решетилова.

Украинский Хельсинкский союз тем временем получил ответ Командования сухопутных Войск ВСУ.

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"Проверка Военной службы правопорядка "частично подтвердила" озвученную подполковником Деркач информацию. Вместе с тем, сообщает командование сухопутки, никто Криворучко не увольнял. Ему было предложено перевестись на другую должность, но он принял решение уволиться по собственному желанию", - отметила Решетилова.

Она подчеркнула, что ВСУ таким образом самоустраняются и перекладывают всю ответственность на Нацполицию, которая и должна установить степень вины Криворучко.

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"Более того, друг и подельник Криворучко, непосредственный руководитель Ольги Деркач, начальник сектора социальных выплат Черниговского ОТЦК подполковник Сергей Злобин строчит, как под копирку, задним числом отрицательные характеристики на Ольгу и других военнослужащих, которые давали показания против Криворучко. Называет их лживыми и низкоморальными. На самом деле это просто эпическая история о том, как люди в погонах, которые годами пробивали моральное дно, теперь рассказывают о лживости и морали", - отметила Решетилова.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы.







