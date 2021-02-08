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Полковник Криворучко подал в суд на подполковника Деркач, которая пожаловалась на домогательства с его стороны. ДОКУМЕНТ

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Полковник Криворучко подал в суд на подполковника Деркач, которая пожаловалась на домогательства с его стороны. ДОКУМЕНТ
Александр Криворучко, которого подчиненные обвиняют в буллинге и сексуальных домогательствах, уволился из ВСУ по собственному желанию и пытается добиться в суде опровержения обвинений.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Полковник Криворучко, который был обвинен подчиненными в сексуальных домогательствах и избиениях, подал иск в суд на подполковника Ольгу Деркач, которая единственная решилась говорить об этом публично. Он требует признания озвученной Ольгой информации недостоверной и опровержения ее в СМИ", - сообщила Решетилова.

Украинский Хельсинкский союз тем временем получил ответ Командования сухопутных Войск ВСУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства

"Проверка Военной службы правопорядка "частично подтвердила" озвученную подполковником Деркач информацию. Вместе с тем, сообщает командование сухопутки, никто Криворучко не увольнял. Ему было предложено перевестись на другую должность, но он принял решение уволиться по собственному желанию", - отметила Решетилова.

Она подчеркнула, что ВСУ таким образом самоустраняются и перекладывают всю ответственность на Нацполицию, которая и должна установить степень вины Криворучко.

Также на Цензор.НЕТ: Хомчак поручил расследовать жалобу женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства, - Генштаб ВСУ

"Более того, друг и подельник Криворучко, непосредственный руководитель Ольги Деркач, начальник сектора социальных выплат Черниговского ОТЦК подполковник Сергей Злобин строчит, как под копирку, задним числом отрицательные характеристики на Ольгу и других военнослужащих, которые давали показания против Криворучко. Называет их лживыми и низкоморальными. На самом деле это просто эпическая история о том, как люди в погонах, которые годами пробивали моральное дно, теперь рассказывают о лживости и морали", - отметила Решетилова.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы.

Полковник Криворучко подал в суд на подполковника Деркач, которая пожаловалась на домогательства с его стороны 01
Полковник Криворучко подал в суд на подполковника Деркач, которая пожаловалась на домогательства с его стороны 02

Полковник Криворучко подал в суд на подполковника Деркач, которая пожаловалась на домогательства с его стороны 03
Полковник Криворучко подал в суд на подполковника Деркач, которая пожаловалась на домогательства с его стороны 04

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Надеюсь, что жена уже обновила все сковородки о его башку.
  • polop
    "ЭТО" подало в СУД.....Мы ведь знаем что судов в Украине НЕТУ....и "ЭТО" может выиграть в том суде которого нету.....Я знаю что ЭТО домогалось ,что в "ЭТО"го есть любовници ,что "ЭТО "домагаетса и насилует женщин...И многие знают о том же.....Все кто служат с "ЭТО "знают тоже самое.....Вот и посмотрим есть ли в Украине СУДЫ....я думаю что НЕТУ.....
  • Панас Стець
    От дурбалай... очень жаль, но таких тупых полковников в нашей армии неприлично много...
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