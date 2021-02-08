Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

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Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении. 

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Наемники РФ обстреляли из минометов и гранатометов позиции ВСУ возле Пивденного и Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1016
  • Ksenia VB
    Помітила, що Зеленський максимально дистанціювався від армії.
    Ніби ні про втрати не чув, про поранених, про наступ.
    Мовчить мов риба, поки його військових вбивають.
  • Игорь Монахов
    Как пишут те кто там живет то - обострение серьезное - трясутся окна!!! а наш говнокАмандир Зеленый говорит что будет прививаться от Короны вместе с ВСУ!?... так оно же переболело уже и зачем ему еще раз, может лучше заняться делами на фронте и его сраным перемирием!?
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