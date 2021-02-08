Меджлис пригласил комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Абдурахманова принять участие в "Крымской платформе"

Меджлис крымскотатарского народа пригласил верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайрата Абдурахманова принять участие в "Крымской платформе".

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что вместе с Мустафой Джемилевым, Ильми Умеровым, Ризой Шевкиевым и Эскендером Бариевым рассказали верховному комиссару ОБСЕ о ситуации в Крыму, о "репрессиях и преследованиях коренного народа Крыма и этнических украинцев российской оккупационной властью, остановились на преступлениях российской оккупационной власти, направленных на искусственную смену демографического и этнического состава населения".

В свою очередь верховный комиссар ОБСЕ Кайрат Абдурахманов подчеркнул важность "своевременного решения сложных геополитических вызовов последнего времени, которые, в свою очередь, существенно влияют на решение тех проблем, которые входят в полномочия его мандата".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на первое заседание Крымской платформы

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 г. в Киеве.

Также читайте: На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношений с Россией, - Чубаров