Из-за сложных погодных условий в Киеве рекомендуем по возможности оставлять детей дома, - КГГА

В связи со сложными погодными условиями в Киеве столичные власти просят родителей по возможности оставлять детей дома и не вести в школы и детсады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - заявил и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Чиновник добавил, что также не стоит без необходимости пользоваться собственным транспортом и призвал не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега. Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

"Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей", - подчеркнул Мондриевский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве автомобиль въехал в сугроб и перевернулся. ФОТОрепортаж

По информации Украинского гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с.