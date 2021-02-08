Киевлянин организовал "бизнес" по продаже поддельных водительских прав с годовым доходом около 20 млн грн, - киберполиция

"Фирма" принимала в Интернете заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Стоимость услуг - 43 тысячи гривен. Ежегодный доход достигал 20 миллионов гривен.

Уголовное преступление разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным отделом Днепровского управления полиции Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант организовал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти сотрудник "компании".

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Вместо этого фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц. Ежегодная прибыль фигурантов достигала около 20 миллионов гривен.

По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца. К проведению обысков также привлекли подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская местная прокуратура №4.

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