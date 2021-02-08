Киевлянин организовал "бизнес" по продаже поддельных водительских прав с годовым доходом около 20 млн грн, - киберполиция
Уголовное преступление разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным отделом Днепровского управления полиции Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант организовал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.
Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти сотрудник "компании".
Вместо этого фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц. Ежегодная прибыль фигурантов достигала около 20 миллионов гривен.
По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца. К проведению обысков также привлекли подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская местная прокуратура №4.