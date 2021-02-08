Новости • Агрессия России против Украины

С погибшим на фронте 24-летним Назарием Полищуком простятся завтра в Черкасской области

8 75517
С погибшим на фронте 24-летним Назарием Полищуком простятся завтра в Черкасской области
Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады погиб 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Назарий Полищук погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Вместе с ним подорвались еще двое защитников Украины. Один - солдат 28-й ОМБр Алексей Подвезенный - также погиб на месте. За жизнь второго сейчас борются врачи в госпитале в Днепре.

Прощание с Назарием Полищуком состоится во вторник, 9 февраля в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области. Церемония начнется в 11 утра.

Также на Цензор.НЕТ: На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова

Топ комментарии

  • Шура Балаганов 5be505ed
    Какое прекрасное юное лицо... Земля тебе пухом, воин. Смерть москальским оккупантам.
  • Ksenia VB
    Царство Небесне.
    Вічна пам'ять.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Боже, Боже...такий юний і гарний...такий молодий і відважний...БУВ !!! був ...
    Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6946

    .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости