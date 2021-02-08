С погибшим на фронте 24-летним Назарием Полищуком простятся завтра в Черкасской области

Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады погиб 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Назарий Полищук погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Вместе с ним подорвались еще двое защитников Украины. Один - солдат 28-й ОМБр Алексей Подвезенный - также погиб на месте. За жизнь второго сейчас борются врачи в госпитале в Днепре.

Прощание с Назарием Полищуком состоится во вторник, 9 февраля в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области. Церемония начнется в 11 утра.

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