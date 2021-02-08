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Зеленский обсудил с руководителем фармацевтической компании Pfizer поставки вакцины от COVID-19 в Украину

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Зеленский обсудил с руководителем фармацевтической компании Pfizer поставки вакцины от COVID-19 в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer / BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой ", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство

Председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Топ комментарии

  • Павло Макаренко
    Оце гальмо ! Трошечки запізнився.На рік !
  • Старый зольдат
    8.‎02.‎2021
    США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
    (https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html)А завтра Вова скажет шо за то он таки договорился ещё позавчера когда вас там не стояло. И Мендель двумя твитами убедила США за то нам помочь чем и стабиилизировала температуру в кладовках украинских поликлинник для хранения вакцины.
  • fedjka - fedjka
    ну наконец то, а то те баламуты всё триндели и триндели а тут зелёный ослик всё уладит, как там та ********** триндела, политик мира или выдающииший гении. А я тоже про то - правда в других странах этим занимаеться другие и не как не "лидер" страны, может кто знает, где надо решить вопрос вывоза навоза из животноводского комплекса - я знаю кто справиться.
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