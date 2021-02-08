Зеленский обсудил с руководителем фармацевтической компании Pfizer поставки вакцины от COVID-19 в Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer / BioNTech в кратчайшие сроки.
"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой ", - сказал Зеленский.
Председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.