Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Отказ передавать дело Татарова НАБУ в Офисе генпрокурора объясняют решением Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года.
"Несмотря на определение подследственности в уголовном производстве по ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства Офиса Генпрокурора, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным по делу доказательствам и подготовиться к рассмотрению ходатайств, поданных суда и прокурору (об избрании меры пресечения, продлении сроков предварительного расследования и т.д.)", - сказано в сообщении.
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В Офисе генпрокурора настаивают, что подследственность дела Татарова уже определена решением Печерского суда.
"А потому материалы уголовного производства должны быть направлены в орган расследования или прокурору, в том числе для решения спора о подследственности", - подчеркивают авторы сообщения.