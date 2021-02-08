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Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ

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Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ
Офис генерального прокурора отказывается передавать расследование дела замглавы Офиса Президента Олега Татарова Национальному антикоррупционному бюро Украины, ссылаясь на решение Печерского районного суда.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отказ передавать дело Татарова НАБУ в Офисе генпрокурора объясняют решением Печерского районного суда от 14 декабря 2020 года.

"Несмотря на определение подследственности в уголовном производстве по ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства Офиса Генпрокурора, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным по делу доказательствам и подготовиться к рассмотрению ходатайств, поданных суда и прокурору (об избрании меры пресечения, продлении сроков предварительного расследования и т.д.)", - сказано в сообщении.

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В Офисе генпрокурора настаивают, что подследственность дела Татарова уже определена решением Печерского суда.

"А потому материалы уголовного производства должны быть направлены в орган расследования или прокурору, в том числе для решения спора о подследственности", - подчеркивают авторы сообщения.

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Топ комментарии

  • Александр Владимирович eb432179
    Венедиктова вообще уже "рамсы попутала" ! Когда уже это уе№ище сядет само на скамью подсудимых !??
  • Mykhailo Stepanov
    пусть НАБУ шлет всех на йух пока Байден не разберется с внутренними вопросами
  • 18c49ed2
    Баканов уже закрыл дело о госизмене, где фигурировал Портнов. Закроет и это.
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