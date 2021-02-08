Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн. ВИДЕО

Молодых людей наняли через Telegram. Деньги им обещали за то, чтобы просто постоять с плакатами в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

Видео с признаниями участников пикета опубликовал в Твиттере ветеран полка "Азов" Владислав Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приехали из города Васильков. Информацию получили от Богдана Мельниченко с канала Телеграм. Платят 500 гривен за митинг. Постоять. Просто постоять. За три канала, которые закрыли", - на камеру рассказал один из участников пикета.

Он добавил, что ему и его друзьям по 17 лет.

Розповсюджуйте. Продавати власну країну не варто pic.twitter.com/cRfkdvogAR — пан терорист націоналістичний (@VSobolevskyi) February 8, 2021

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По данным "Суспільного", участников акции набирали в Telegram за плату 200-400 грн. Утром людей собирали возле метро "Дарница". Они сообщили, что не работают на телеканалах.

"Я думал, снег надо убирать, что ли", - сказал один из участников акции. "Думаю, 400 гривен за несколько часов - это нормально", - сказал другой участник пикета.

Перед акцией участникам провели инструктаж: "Если что, то ты сотрудница телеканала, любого - ZIK, 112, хоть 24 канал или 5 канал, без разницы. Больше ты ничего не говоришь. Вместо тебя будут люди на камеру говорить", - проинструктировали их.

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