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Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый

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Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый
На счета Государственной казначейской службы Украины поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня – казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это – только начало", – написал Рудый.

2 февраля 2021 г. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО "Спейсикс" (тм Cosmolot).

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Напомним, 14 июля 2020 г. Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов - гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

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23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

21 октября ветеран АТО Иван Рудый избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый 01

Топ комментарии

  • Сергей Якимец f3ff978b
    "Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рудый.Источник: https://censor.net/ru/n3246748

    Привет криминал, привет нищие, привет ломбард....привет самоубийства и разрушенные семьи! Действительно - историческое событие!
  • taddyboy Harper
    Аха, бреши громче! В Европе давно все легализовано и ничего такого не происходит. Почему? Потому что дейтвуют жесткие правила выдачи лицензий- каждый игровой автомат не может иметь обратный процент выдачи (RTP) ниже 94%. За нарушение- милионные штрафы и отъем лицензии. Поэтому люди играют и им это стоит дешевле чем купить билет в кино. А у нас все беды происходят как раз потому что казино под запретом и естественно законом не регулируется но существует де-факто. И это приводит к тому что 1.математику на отдачу денег игроку накручивают как хотят. 2. Казино существует но бабло идет в карманы Авакову а не бюджет. Давайте уже тогда и ломбарды запретим, и кухонные ножи-чтоб тупые не поубивали друг друга, и автомобили тоже-от них тоже рушатся семьи и жизни. Шо за народ у нас- в предмете не разбираются но орут по любому поводу как старые бабы базарные необразованные. Гидко.
  • taddyboy Harper
    Его не запрещать нужно было а создать нормальное правовое поле как во всем мире. Чем кончились запреты казино, алкоголя? Тем что де факто все это просто ушло в тень мимо бюджета и дало заработать миллионы мафиозным кланам типа алькапоне..или космолоту авакова
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