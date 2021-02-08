Завершение рассмотрения дела МН17 в Международном суде ООН ожидается к концу 2023 года, - Енин

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 "Малазийских авиалиний" не раньше 2023 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

Чиновник отметил, что надо четко различать три отдельных трека, в рамках которых происходит расследование этой трагедии.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ, как государство, в частности в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, есть украинский иск против РФ в Международный суд ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против России в ЕСПЧ", - отметил Енин.

По словам замминистра, все они направлены на привлечение к ответственности России, ее военно-политического руководства и конкретных исполнителей этого преступления.

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По мнению Енина, сейчас сложно определиться с конкретными датами окончания уголовного процесса по делу МН17 в Нидерландах.

"Мы можем исходить только из календаря судебных заседаний, определена четвертая стадия слушаний, то есть, по сути, на них отведен почти весь 2021 год. Не следует забывать, что совместная следственная группа продолжает работать, и мы не можем исключать вынесения дополнительных обвинений.

Что касается слушаний в международном суде ООН – мы наблюдаем попытки Российской Федерации затянуть переход к рассмотрению вопроса по сути, ссылаясь на COVID-19, сложность с формулированием своей юридической позиции. По состоянию на сегодня у нас есть календарь всех процедур в суде, которые должны окончиться финальным решением до конца 2023 года", - сообщил заместитель главы МИД.

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