Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании на этой неделе рассмотрит нарушения телеканалов "112 Украина", "Zik" и "NewsOne".

Первый замглавы Нацсовета по телевидению и радиовещанию Валентин Коваль в эфире канала "Украина 24" высказался о судьбе трех телеканалов, которые были заблокированы из-за санкций против их собственника Тараса Козака, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, вопрос свободы слова, который постоянно пытаются поднимать, - это не главный вопрос в этой ситуации. Когда мы говорим о свободе слова, то забываем, что это инструмент для доказательства своего мнения. В данном случае у нас была ситуация, когда три довольно сильных телеканала высказывали позицию, которая крайне отличается от точки зрения тех, кто считает Украину самостоятельным государством. Очень отличается от мнения тех, кто думает, что Украина должна иметь свою точку зрения на то, что происходит на ее территории территориях рядом с нами", - рассказал он.

Коваль рассказал, что означает приостановка деятельности телеканалов и что с ними будет дальше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн. ВИДЕО

"Что происходит сейчас? Лицензии приостановлены на пять лет, это следствие того, что приостановлена любая экономическая деятельность человека, который является конечным бенефициаром, господина Козака. Мы имеем не попытку что-то сделать со свободой слова, а попытку бороться с человеком, против которого у СБУ и СНБО есть достаточно причин прекратить любую деятельность. Это решение зацепило каналы лишь потому, что они являются частью его активности.

На этой неделе будет очередное заседание, на котором мы будем рассматривать нарушения, которые были у этих каналов на протяжении последнего времени, и будем рассматривать нарушения всех каналов. Мы не считаем, что приостановка их вещания приведет к тому, что мы забудем про них. Мы продолжим следить за тем, что они делают. Только за 2020 год было более 20 санкций против этих трех каналов", - сказал он.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о влиянии США на решение по санкциям против "112 Украина", NewsOne и ZIK: "Это совсем не соответствует действительности"

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".