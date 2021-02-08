Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура
Этот факт подтвердил корреспонденту Укринформа спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня подозреваемую отпустили из-под стражи", - отметил Чубенко.
Отметим, что по словам адвоката подозреваемой Валентина Рыбина, залог за Даскалицу был внесен еще 4 февраля, однако 5 февраля забрать клиентку из СИЗО ему не удалось. Выяснилось, что работники правоохранительных органов в тот день проверяли изолятор и суды из-за анонимного сообщения о минировании.
Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".