Резников о жителях ОРДЛО с паспортами РФ после деоккупации: Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться с гражданством

Правительство в ближайшее время обсудит вопрос политики государства в отношении жителей ОРДЛО с паспортами РФ.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил министра о том, будет ли Украина признавать жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ или так называемых "Л/ДНР", своими гражданами.

"Мы признаем граждан Украины гражданами Украины, - отметил Резников. - Если кто-то получил другое гражданство, по любым причинам - даже вынужденно, как способ выживания, - то это должно быть отдельным разговором. У нас в Конституции Украины не предусмотрено лишение гражданство на основании получения другого гражданства, другого паспорта".

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Санкции за множественное гражданство с юридической точки зрения в Украине отсутствуют, добавил министр.

По его словам, во время обсуждения законопроекта о переходном периоде, который будет регулировать процесс деоккупации временно оккупированных территорий, Минреинтеграции намерено поднять вопрос политики официального Киева в отношении жителей Донбасса, получивших российские паспорта, после деоккупации региона.

"Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают и, соответственно, избавиться от российского паспорта, если они будут считать, что они на самом деле остаются гражданами Украины. Никакого принуждения или нарушений гуманитарных прав быть не может", - сказал Алексей Резников.

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