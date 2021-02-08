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Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов

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Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов
Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

"На первом этапе мы вакцинируем 367 тысяч человек. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля – это не означает 1 марта", - уточнил чиновник.

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Степанов напомнил, что Украина в феврале ожидает две вакцины - 117 тыс. доз вакцины производства Pfizer, которую получит в рамках инициативы COVAX и около 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Топ комментарии

  • Vedana
    З самого ранку до пізньої ночі одна тема: ковід і вакцинка ...
    З дня в день.
    Жахіття.
  • maravillo
    Сопля влітку: "Україна повинна перша отримати вакцину"
    Думав, що Петро знову його врятує і сам привезе вакцину?
  • Герхард
    Та че там мелочиться - даже 200% обеспечат. Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 4642 А, если подумать и не стесняться, то и все 400%.

    Звиздеть - не мешки ж ворочать.
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