Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов

Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

"На первом этапе мы вакцинируем 367 тысяч человек. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля – это не означает 1 марта", - уточнил чиновник.

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Степанов напомнил, что Украина в феврале ожидает две вакцины - 117 тыс. доз вакцины производства Pfizer, которую получит в рамках инициативы COVAX и около 1 млн доз вакцины AstraZeneca.