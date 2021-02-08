Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США

Посольство Украины в США направило официальное письмо-обращение к руководству Twitter после того, как сеть микроблогов верифицировала страницу представительства Министерства иностранных дел России в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел Украины и Генеральным консульством Украины в Сан-Франциско совместно работают над деактивацией страницы в Twitter так называемого "представительства МИД РФ в АР Крым". Публичные страницы российской оккупационной власти в Крыму точно не могут обозначаться как официальные и легитимные", - говорится в сообщении.

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Twitter публично не комментировал, почему верифицировано российское ведомство в Крыму.

По данным Крым.Реалии, в ноябре 2019 года Facebook верифицировал страницу российского главы Крыма Сергея Аксенова – на ней появилась синяя галочка, подтверждающая, что она действительно принадлежит должностному лицу или известной личности. Ряд преимущественно пророссийских СМИ преподносили это как "признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова".

У украинских чиновников это вызвало возмущение.​ Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич направил соответствующий запрос в Facebook. В штаб-квартире Facebook оперативно отреагировали на запрос Киева и верификацию Аксенова отменили.​

Напомним, соцсеть Twitter отметила специальной отметкой аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму, которая свидетельствует о том, что профиль был проверен на подлинность и верифицирован.

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Заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар назвала "неприемлемым" обозначение страницы российского МИДа в оккупированном Крыму синей галочкой верификации.