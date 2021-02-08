Окружной админсуд еще не рассматривал иск Тупицкого к УГО по существу, - пресс-служба КС

Окружной административный суд Киева 8 февраля отказал председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в обеспечении иска к Управлению госохраны, однако рассмотрения иска по существу еще не было.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу КС в Фейсбук..

"Окружной административный суд города Киева 8 февраля рассмотрел лишь заявление Александра Тупицкого об обеспечении иска, в котором он просил суд запретить УГО совершать действия по созданию препятствий к исполнению истцом полномочий Председателя Конституционного Суда Украины. В открытом судебном заседании ОАСК постановил – отказать в его удовлетворении", - сообщили в суде.

Отмечается, что иск Тупицкого к УГО относительно недопуска его к исполнению полномочий председателя КСУ по сути ОАСК не рассматривал. Подготовительное заседание назначено на 24 февраля 2021 года.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.