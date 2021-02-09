За год смертность в РФ выросла на 18%, - Росстат

В 2020 году смертность в России выросла почти на 18 процентов по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам чиновницы, доля умерших от COVID-19 от общего прироста смертности составляла 31%.

Всего в 2020 году в России умерли 2 124 000 человек. По данным Росстата, с апреля по декабрь умерли 162 000 россиян с диагнозом COVID-19. При этом российские власти по состоянию на утро 8 февраля сообщали, что за время пандемии от коронавируса умерли более 75 000 человек.

Больше всего жизней болезнь унесла в декабре - умерли более 44 000 человек. В то же время, согласно официальным данным, только у половины людей болезнь стала основной причиной смерти.

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По данным Росстата, число родившихся в России детей - более 1,4 миллиона - была минимальной с 2002 года.

Показатель естественной убыли населения стал максимальным с 2005 года. При этом население России сокращается третий год подряд.