Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19
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Правительство Нидерландов продлило срок действия комендантского часа для борьбы с пандемией СOVID-19 до 2 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комендантский час в Нидерландах должен был действовать до 10 февраля.
Каждый день с 21:00 до 4:30 гражданам запрещено выходить из дома без веской причины, такой как выгул собаки, возвращение с работы либо поездки на работу. Также исключение сделано для граждан, которые едут на суд в другой город либо следуют за границу и имеют билет.
За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 95 евро.