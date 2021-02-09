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Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19

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Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19
Правительство Нидерландов продлило срок действия комендантского часа для борьбы с пандемией СOVID-19 до 2 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комендантский час в Нидерландах должен был действовать до 10 февраля.

Каждый день с 21:00 до 4:30 гражданам запрещено выходить из дома без веской причины, такой как выгул собаки, возвращение с работы либо поездки на работу. Также исключение сделано для граждан, которые едут на суд в другой город либо следуют за границу и имеют билет.

За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 95 евро.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Привіт !
    Ні, тварини мають більше прав, ніж люди.
  • xoxoxo
    То приезжайте жить к нам, тут с коронавирусом борются формально.
  • PREDATOR PREDATOR
    Pavlo Dudra Та я за тобі подібних переживаю,а то ще здичавієте.А так.хоч можна вас вигуляти буде. Нідерланди продовжили до березня комендантську годину для боротьби з СOVID-19 - Цензор.НЕТ 5358
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