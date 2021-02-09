Нидерланды продлили до марта комендантский час для борьбы с СOVID-19

Правительство Нидерландов продлило срок действия комендантского часа для борьбы с пандемией СOVID-19 до 2 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комендантский час в Нидерландах должен был действовать до 10 февраля.

Каждый день с 21:00 до 4:30 гражданам запрещено выходить из дома без веской причины, такой как выгул собаки, возвращение с работы либо поездки на работу. Также исключение сделано для граждан, которые едут на суд в другой город либо следуют за границу и имеют билет.

За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 95 евро.

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