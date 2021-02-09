До апреля-мая введение более жесткого карантина в Украине не планируется, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует отсутствие жестких карантинные меры до апреля-мая этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года", - сказал Степанов.

Министр отметил, что несмотря на критику, стратегия противодействия COVID-19, которую избрало правительство принесла результат.

"Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - сказал Степанов.

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Глава Минздрава напомнил, что в первую неделю декабря 2020 года были зафиксированы 89000 больных коронавирусной болезнью, за первую неделю февраля - 25505 больных. Так же, по его словам, уменьшилось количество больных COVID-19, которые одновременно находятся в больнице: в первую неделю декабря это было 28000 человек, по состоянию на сейчас - меньше чем 18000.