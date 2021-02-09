Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca из-за того, что она может быть менее эффективной в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса.
Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Было небольшое исследование, указывающее на низкую эффективность вакцины, и оно говорит нам, что нужно больше данных", - заявила Сваминатан.
Она добавила, что вакцина от коронавируса AstraZeneca снижает уровень тяжелых случаев заболевания и сокращает число госпитализаций.
"Наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы снизить смертность и сократить заболеваемость", - подчеркнула представитель ВОЗ.