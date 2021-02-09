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Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино

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Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино
Украинский фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" режиссера Екатерины Горностай попал в конкурсную программу 71-го Берлинского кинофестиваля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госкино.

Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" рассказывает историю киевских 11-класников. В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер и автор сценария  Екатерина Горностай работала в актерской лаборатории осенью 2019 года. Картина разрабатывалась с осени 2016 года, а ее съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

В этом году из-за пандемии Берлинале пройдет в два этапа. Конкурсные показы проведут весной онлайн, вместе с Европейским кинорынком. Для широкой общественности картины покажут летом. С 1 по 5 марта будет работать жюри конкурсных программ, фильмы смогут посмотреть аккредитованные гости фестиваля и международная пресса. С 9 по 20 июня кинотеатры Берлина покажут конкурсные фильмы уже для широкой общественности.

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Бєлгород (Україна),1918р. Сторінка з київського журналу «Око». Бєлгород 1918р був у складі Української Держави та належав до Донеччини з центром у місті Слов'янськ. Анексований росією 7 лютого 1919р. М@скалі завжди крали і присвоювали чужі території і переписували історію. Орда.

    Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 3591
  • Alex Newman
    Їхали козаки, їхали по полю
    І лунала пісня про їхнюю долю.
    Про їхнюю долю, про справжнюю волю.
    Їхали козаки, їхали по полю...
    Їхали козаки та й пісню співали.
    Про те, як любили і як воювали
    За рідную землю, за батьків і друзів,
    І за спів дівочий, що дзвенить у лузі...
  • Alex Newman
    Крч, тєма. Украинский фильм "Стоп-земля" отобран в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля-2021, - Госкино - Цензор.НЕТ 8438

    Это улица Короленко, она же в народе «тупик Коломойского»

    Та улица, которую по версии телеканала «Г+Г» полностью смыло дождём.

    Та улица, где «Филатов срубил все деревья и украл все деньги, а Боря-могильщик поставил ржавые виселицы и гробы».

    ...

    Только что в присутствии центральных телеканалов страны презентовали награду международного профессионального конкурса в Лос-Анджелесе.

    Среди участников из 45 стран наша улица заняла первое место (!) в мире (!!)

    за лучший проект уличного освещения 2020 года.

    Следите за новостями.

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3713292035419333&id=100002157183088
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