Самая пожилая жительница Европы поборола коронавирус за несколько дней до своего 117-летия

Спустя месяц после получения позитивного теста на COVID-19, Люсиль Рендон выздоровела и готовится отпраздновать 117-летие.

Старейшая жительница Франции и Европы поборола коронавирус за несколько дней до своего 117-летия, - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. В общей сложности из 88 пожилых людей, проживающих в этом же доме престарелых, 81 были заражены COVID-19.

Рожденная в 1904 году Люсиль Рендон, известная под именем сестры Андре, готовится отпраздновать 117-летие. За несколько дней до своего дня рождения 11 февраля женщина рассказала, что 16 января получила положительный результат теста на COVID-19. "Я даже не подозревала, что это у меня есть", - пояснила она. Сестра Андре, проживающая в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне, была ограничена в своей комнате весь январь, не имея возможности посещать мессы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова

Дэвид Тавелла, который отвечает за коммуникацию в доме престарелых, сказал ей, что у нее положительный тест. Старейшая европейка не задала ему ни одного вопроса о влиянии, которое это может иметь на здоровье, а наоборот - "на ее привычки". "Она хотела знать, например, изменится ли график еды или сна. Она не проявляла страха перед болезнью. С другой стороны, она очень переживала за других", - сказал он.