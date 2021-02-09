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Самая пожилая жительница Европы поборола коронавирус за несколько дней до своего 117-летия

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Самая пожилая жительница Европы поборола коронавирус за несколько дней до своего 117-летия
Спустя месяц после получения позитивного теста на COVID-19, Люсиль Рендон выздоровела и готовится отпраздновать 117-летие.

Старейшая жительница Франции и Европы поборола коронавирус за несколько дней до своего 117-летия, - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. В общей сложности из 88 пожилых людей, проживающих в этом же доме престарелых, 81 были заражены COVID-19.

Рожденная в 1904 году Люсиль Рендон, известная под именем сестры Андре, готовится отпраздновать 117-летие. За несколько дней до своего дня рождения 11 февраля женщина рассказала, что 16 января получила положительный результат теста на COVID-19. "Я даже не подозревала, что это у меня есть", - пояснила она. Сестра Андре, проживающая в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне, была ограничена в своей комнате весь январь, не имея возможности посещать мессы.

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Дэвид Тавелла, который отвечает за коммуникацию в доме престарелых, сказал ей, что у нее положительный тест. Старейшая европейка не задала ему ни одного вопроса о влиянии, которое это может иметь на здоровье, а наоборот - "на ее привычки". "Она хотела знать, например, изменится ли график еды или сна. Она не проявляла страха перед болезнью. С другой стороны, она очень переживала за других", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Многая лета!!!
  • DEDALiu
    Какая она самая пожилая в Европе? Вон,кацапы уже выложили более десятка "120 летних молдованок " в своих проплаченных,вшивых "рекламах" в интернете.Безмозглые гэбисты бесмысленно,мешками,тратят деньги рассейских терпил! Найстарша мешканка Європи поборола коронавірус за кілька днів до свого 117-річчя - Цензор.НЕТ 184
  • Толык
    Тут ведь как, при рекламе нужно обязательно чтобы присутствовало в тексте как она заболела, как ей много лет, что препарат не оказывает ни какого воздействия на организм.

    А бабульке желаю ещё 100 лет здоровья
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