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В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай

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В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай
Однако начальник так и не выпил чай со слюной, поэтому не заразился.

В Турции сотрудник автосалона купил слюну у больного коронавирусом и подливал ее начальнику в чай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам владельца салона Ибрагима Унверди, об этом ему рассказали другие работники. Злоумышленник, который работал в салоне более трех лет, якобы купил у зараженного пузырек слюны за $70 (1930 грн).

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Однако Унверди так и не выпил чай со слюной, поэтому не заразился. Владелец автосалона сказал: "Я впервые слышу о такой причудливой технике убийства".

После этого сотрудник, у которого "провалился" этот план, начал угрожать боссу, что застрелит его. Отмечается, что он стал присылать сообщения, в одном из которых говорилось: "Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову".

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В итоге владелец салона обратился в полицию, а работника задержали. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство начальника.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    не харошая. чай гарячий, а ковид погибает при высокой температуре. а холодный чай пить не айс В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай - Цензор.НЕТ 3405
  • Mihal Titarchuk
    больные ковидом начнут продавать свои слюни и экскрименты и станут богатыми
  • Антип61
    Так большинство мужчин на ее рот и не покушалось... Фантазерка. У Туреччині чоловік купив слину COVID-хворого і підливав її начальнику в чай - Цензор.НЕТ 4130
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