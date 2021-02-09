Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВС Украины.

Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытым программам по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали агента росийской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных".

Сейчас уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Как позже сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 г. договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов г. Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере 10 тыс долларов США он предложил руководителю института предоставить секретную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов.

"При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов США, которая состоялась 7 февраля 2021 г. на железнодорожном вокзале г. Харькова, следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержан подозреваемый в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.



Фото: сайт СБУ









Фото: Офис Генпрокурора