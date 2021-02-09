Солдат открыл огонь по мужчинам, пытавшимся прорваться на взводный опорный пункт на Донетчине, один из них погиб, другой - получил ранение (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, вчера, около полудня на территорию взводного опороного пункта в с. Викторовка заехал автомобиль с двумя мужчинами.
На требование военнослужащего остановить транспортное средство водитель не отреагировал.
Солдат применил оружие, в результате этого один из мужчин получил смертельное ранение, а другой - ранение руки.
Правоохранители открыли производство по ст. покушение на убийство и умышленное убийство.
Пресс-центр штаба ООС на странице в сети Facebook позже сообщил:
"Вчера, 8 февраля, около 12:00 дня, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение".
В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир. Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение, однако водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.