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Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский

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Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский
Указ о создании при президенте Украины совета по развитию общего среднего образования будет опубликован во вторник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Хочу сообщить, что сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования. Я знаю, что этого шага ждали давно, и сегодня он будет сделан", – сказал Зеленский. на форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления" во вторник.

Президент заявил о готовности помогать педагогам страны в реализации всех инициатив и реформ для развития образования в Украине.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    В СССР крали все
    Знайдіть десять відмінностей у композиції ?
    Таллі Філмус, "Зустріч у рабина", 1908 рік, США.
    В. Сєров, "Ходакі у Лєніна", 1950 рік, СРСР. Крали все !!!
    Юхим Коломієць

    Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4470 Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 767
  • Rostyslav Komarnytsky
    Будуть вчити Зєлєн кого по програмі середньої освіти? Мудро! Краще пізно, ніж ніколи.
  • Чайка Київ
    Хто, конкретно, чекав ЦЬОГО кроку, та ще й давно? Хто очолить цю ще одину нікому не потрібну раду? Прокацапський плагіатор шкарлет?
    Можна уявити в який бік ви будете "розвивати" освіту.
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