Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль

Новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, и власти готовы им противостоять, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не расслабляемся, мы понимаем, что новые штаммы вируса могут прийти и в Украину, они придут, и мы будем противостоять им также", - сказал он во вторник на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что одной из линий стратегии борьбы с коронавирусом является вакцинация.

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"Это та стратегия, которая дает нам шанс к возврату к нормальной жизни, так как вакцина - это барьер для коронавируса", - заключил Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина в ближайшее время ожидает поступления 117 тыс. доз вакцин Pfizer/BioNTech и 12 млн доз вакцин AstraZeneca.

"Это те контракты, которые уже подписаны, и которых мы ожидаем", - сказал Шмыгаль.