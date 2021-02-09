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Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль

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Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль
Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.

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Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Ты чё дятел ,они ПОНИЖАТЬСЯ должны ! Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1608
  • Марина Лисицкая
    Так вы УЖЕ ПОВЫСИЛИ и сезона осталось месяц!!!! а потом снова повышение и так до бесконечности. Кстати, за э/э он ничего не сказал!!!! Есть ещё абон платы и обслуживание дома итд итп, наперсточники.
  • Eugen Mk
    В следующем заплатите и за этот
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