Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов

Министр здравоохранения рассказал о возможности открытия коммерческого рынка вакцин от COVID-19 и российской вакцине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание "Гордон", министр здравоохранения Украины Максим Степанов согласен привиться любой из вакцин, которая будет зарегистрирована в Украине.

"Я хорошо знаю систему и точно знаю: если вакцина зарегистрирована в Украине, - ею можно прививаться. В системе регистрации работают специалисты высокого уровня. Уверен, они не поставят на разрешительных документах свою подпись, если у них будут даже малейшие сомнения. Не говоря уже о том, что мне ставить финальную подпись", - заявил он в своем интервью.

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Как известно, Украина планирует привить абсолютно всех граждан за счет государства до 2022 года. Но когда появится возможность самостоительно выбирать вакцину и покупать ее за свой счет для тех, кто не захочет ждать так долго?

"Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель на сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета это не произойдет", - пояснил Степанов.

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На вопрос, согласится ли он привиться российской вакциной, Максим Степанов ответил, что существуют небезосновательные подозрения в ее эффективности.





"Вы читали выводы Бразильской регистрационной службы Anvisa? Исчерпывающий ответ, на мой взгляд.

Второе (и это моя принципиальная позиция) – мы в состоянии обеспечить страну другими эффективными вакцинами из стран, которые не нападали на Украину, не забирали у нас территории и не развязывали войну, что привела к десяткам тысяч смертей украинцев и миллионам беженцев... Вопрос со "Спутником" в политической плоскости, как ни крути. Так вот, кроме бумажки под названием "заявление" и всей этой помпы, с которой эта якобы заявка подавались 6 января, по состоянию на конец января больше ничего нет – ни регистрационных документов, ни досье. Сколько людей они привили у себя в России? У них самих проблемы с этой вакциной: никто не верит, что она эффективна", - подытожил министр.





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