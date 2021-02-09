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За последние годы систему профтехобразования фактически разрушили. Стране катастрофически не хватает кадров, - Зеленский

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За последние годы систему профтехобразования фактически разрушили. Стране катастрофически не хватает кадров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из важнейших направлений в сфере образования Украины в 2021 году является развитие профессионально-технического образования, поскольку стране катастрофически не хватает квалифицированных кадров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важным направлением для Украины является профессионально-техническое образование. За эти годы про него фактически забыли. Можно сказать правду – его фактически разрушили. В стране катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров", - сказал Зеленский во время открытия партнерского форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".

Зеленский заявил, что при президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования, а в Украине готовится стратегия возрождения профессионального образования, рассчитанная на 10 лет.

"Мы уделяем особенное внимание высшему образованию. Моим указом правительство Украины готовит стратегию развития на следующие 10 лет", - заявил президент.

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Он добавил, что в "государственную программу обновления входит строительство сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования среди иностранных студентов".

"Украинские ВУЗы должны готовить конкурентоспособного в современном мире человека, но работы на этом пути много", - резюмировал Зеленский.

Также президент добавил, что "в его лице украинское образование будет всегда иметь надежного союзника".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Упродовж останніх років систему профтехосвіти фактично зруйнували. Країні катастрофічно бракує кадрів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 123
  • Tat Prut
    Как разрушили??? Ничего не разрушили, это система подготовки просто переехала в Польшу и поляки нашими кадрами очень довольны...
  • Владимир Иванец
    ТА ТИ ШО?! Порох построил 9,5 тыс. км дорог за 115 миллиардов, а шмаркля 3,5 тыс км за 120 миллиардов. Топливо подешевело??? Тебя таблом с ценники заправок потыкать? А в шмарклины оффшоры тебя таблом потыкать? Именно те, через которые он беней стыренные деньги из Привата вытаскивал?! Ты, дядя, просыпайся уже. Все зелебобики уже хвосты поджали, бо поняли, что с ними беня сделал. Вас тут 5-6 отмороженных внушаемых дурачков осталось.
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