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В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль

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В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль
Правительство в 2021 году планирует полноценно запустить рынок земли, рынок газа и продолжить ряд реформ.

Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что планируем в 2021 году? Рынки энергоресурсов, рынок газа, полноценное начало функционирования рынка земли, продолжение реформы таможни, государственной налоговой службы. На таможню есть нарекания, и мы однозначно понимаем, что делать и двигаемся в этом направлении", - сказал Шмыгаль.

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Он также рассказал, что правительство рассчитывает с помощью содействия партнеров начать создание фондового рынка.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Я уже сбился со счета реформ таможни за последние 1.5 года. Нефедов раз 5 объявлял. Зеля раза 3 еще.
  • 18c49ed2
    Все, писец стране.

    В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8780
  • Підлога Маккартні
    рынок газа и рынок электричества это все бутафория. пусть поставщики строят свои газопроводы и распред сети и места генерации и добычи. тогда это будет считаться рынком. а то купил продал это спекулянты В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1090
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