Россия запретила импорт ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов из Украины
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Россия запретила импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Так, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.
Кроме того, запрещается импорт литых боковых рам и надрессорных балок для вагонных тележек.