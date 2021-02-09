С фонариками и во дворах: соратники Навального анонсировали 14 февраля протестную акцию в новом формате

Руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники политика планируют провести протестную акцию 14 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

"Это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", - рассказал Волков "МБХ-Медиа".

Так, Волков призвал вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и постоять так несколько минут.

"Кто-то, может, принесет и свечи - и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов", - призвал Волков, слова которого цитирует ВВС.

"Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще - из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее", - написал соратник Навального.

По его словам, акция продлится 15 минут и выходить на площади не нужно. "Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят - но, на самом деле, они изменят всё", - написал Волков.

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Акции в поддержку Алексея Навального, которого поместили под стражу после возвращения из Берлина в Москву, прошли во многих городах России 23 и 31 января. На акциях протеста было рекордное число задержанных, возбуждены десятки уголовных дел.

2 февраля, когда суд принял решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, сторонники политика устроили акцию в центре Москвы, участников которой также задерживала полиция. Акция также прошла в Санкт-Петербурге. 5 февраля Леонид Волков объявил, что в ближайшее время акций в поддержку Навального не будет. В обращении, опубликованном 8 февраля, Волков также говорил, что в ближайшее время акции протеста не планируются.