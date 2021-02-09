С начала карантина в Украине безработным уже выплатили 15,8 млрд грн, - Петрашко

С начала карантина общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Общая помощь по безработице составила 15,8 млрд грн. Выплаты происходят ритмично. Через центр занятости трудоустроено более 600 тыс. человек", - отметил Петрашко.

Как сообщалось, с 12 марта 2020, когда начался карантин, и до конца ноября было выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости. Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса правительство выделило из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице, из которых было профинансировано 2,5 млрд грн.

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В связи с увеличением с 1 декабря 2020 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, максимальный размер пособия по безработице вырос до 9080 грн в месяц, а минимальный остался без изменений.