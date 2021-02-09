"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба
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Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина - часть "русского мира".