Новости • Агрессия России против Украины

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба

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"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба
Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина - часть "русского мира".

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Россия не смогла продвинуть русский мир в Украине танками. И мягкой силой не сможет, - Кулеба 01

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Топ комментарии

  • Viktor Turchanikov
    Но забор таки построить надо. И визовый режим ввести.
  • Ирод Снегуровик d206cc30
    вам зеленим і с вазіліном хуйло мягко продвінєт
  • Valery Greff
    А как танками можно продвинуть д@рьмо?
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