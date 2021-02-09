Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется"

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что в Украине "немало людей, которые хотят сделать прививку российской вакциной "Спутник V".

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

"Что касается того, что (президент Украины Владимир. - Ред.) Зеленский не хочет закупать вакцину, - что называется, другим больше достанется", - отметил Песков.

Песков добавил, что спрос на "Спутник V" большой и его сложно удовлетворить.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".

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