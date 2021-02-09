Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий.

Об этом заявил глава министерства Александр Ткаченко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы разрабатываем программу нового пакета помощи для индустрии. Нам кажется, что после того положительного опыта помощи (имею в виду гранты УКФ и Института книги), следует перейти к опыту, который уже применяли некоторые европейские страны - это сертификаты на спрос. Потому что то, что мы видим сейчас - это невозможность получать культурные услуги из-за недостатка средств. Лишь половина населения в прошлом году пользовалась культурными услугами", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что это новая программа и в ближайшее время министерство ее представит.

Ткаченко отметил, что для внедрения программы нужны будут некоторые изменения в законодательство и к решениям правительства.

"Вам выдается сертификат, чтобы вы могли пойти в книжный магазин и купить книгу. Или вам выдается сертификат, если вы путешествуете по Украине, чтобы вы могли ночь, или две переночевать в украинских гостиницах", - рассказал о программе Ткаченко.

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