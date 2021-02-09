В Раду не поступали инициативы о внеочередном заседании на этой неделе, - Стефанчук

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук утверждает, что в парламент не поступали инициативы о проведении внеочередного заседания, на котором могут в третий раз рассматривать назначение первым вице-премьером - министром энергетики Юрия Витренко.

Об этом рассказал Стефанчук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Внеочередные заседания Рады назначаются или письмом президента, или по решению парламента - инициатива 150 народных депутатов. Насколько я знаю, по состоянию на сейчас, ни первой, ни второй инициативы в парламенте нет", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что в случае наличия такой инициативы в течение 72 часов назначается дата внеочередного заседания.

"То есть в течение трех дней этот вопрос должен быть решен", - сказал вице-спикер.

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Как сообщалось, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.