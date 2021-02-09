Латвия приостановила вещание еще 16 российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов из списка ретранслируемых в Латвии программ, поскольку их представитель в Латвии не известен с 1 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

NEPLP исключает из списка телеканалов: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

"Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Прежний правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля он больше не имеет права на эти программы, такую ​​информацию также предоставляют кабельные операторы. NEPLP обратилось к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить в Совет подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Напомним, ранее в Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за предложение ввести в Украину войска РФ

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