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Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины

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Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины
В Национальной академии наук Украины дали прогноз относительно распространения коронавируса. Показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение.

Об этом говорится в прогнозе НАН, передает Цензор.НЕТ.

По данным ученых, среднее количество новых случаев будет равняться около 3,5 тысяч случаев в течение недели 9 - 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.

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Ученые говорят, что количество летальных случаев во всей стране продолжает уменьшаться. Рост количества новых выражений наблюдается в пяти регионах Украины: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой области.

Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны.

В Украине на фоне открытия школ увеличилась доля детей среди выявленных больных COVID-19. В целом в стране начали фиксировать уменьшение случаев коронавируса.

Как сообщается, наблюдаемая летальность от коронавируса незначительно выросла и стала превышать 2% от количества новых обнаружений. Средний возраст смерти достиг нового максимума. На фоне открытия школ увеличилась доля детей среди выявленных больных.

Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины 01
Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины 02

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Топ комментарии

  • контра-ад
    Треба закрити Буковель. На карантин
  • Скромный Кролик
    так закройте вы уже эту область. там действительно много случаев. Хотя за Рождественский период оттуда столько развезли туристы, что ждем вспышек и в других областях. Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6260
  • Игорь Монахов
    В тему - "Все производители вакцин за исключением российских и китайских, связаны прямым запретом на продажу этой продукции частным фирмам и работают только через глобальну систему COVAX, или по прямым государственным контрактам. Если такие вакцины появляются в частных фирмах - это либо краденое, либо фальсификат . Хранение вакцин фирм Pfizer и Moderna не предполагает поампульного хранения, а должно храниться только в заводской упаковке (минимум 10 штук) с температурным маркером."(с)
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