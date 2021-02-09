Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она заявила интервью радио LR.
Отвечая на вопрос о такой возможности, Шимоните сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточную поставку в Литву вакцин, произведенных на Западе, поэтому "нет необходимости" рассматривать вопрос о приобретении российской вакцины.
"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать это (вопрос покупки российской вакцины. - Ред.)". - отметила премьер.
Она отметила, что литовское общество будет вакцинировано вакцинами, произведенными в "странах трансатлантического партнерства".
"Решения Литвы, принимаемые совместно с другими странами ЕС относительно совместных закупок вакцин, безусловно, обеспечивают вакцинацию общества без тех вакцин, которые производятся в странах, не входящих в ЕС и трансатлантическое партнерство", - сказала Шимоните.
Премьер-министр отметила, что российское правительство использует вакцину в геополитических целях. "Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам российский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", - заявила она.
Ранее Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.