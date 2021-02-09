СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов

Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

В пресс-службе СБУ прокомментировали информацию об обысках на "АрселорМиттал Кривой Рог".

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"Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к непоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах - 2,2 млрд грн", - говорится в ответе.

Для установления объективной истины, в рамках уголовного производства назначена комплексная судебная экспертиза, добавили в СБУ. Ее проведение поручено экспертам харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса. Во время досудебного расследования, по ходатайству экспертов, для доступа к исследованию образцов были получены решения суда. Они предусматривают разрешение на проведение осмотров административных зданий и производственных мощностей, складских помещений общества. Для отбора образцов рудного материала и исследования технологических операций, входящих в технологический цикл, сотрудники СБ Украины при участии специалиста НАН Украины проводят необходимые осмотры. Досудебное расследование продолжается.

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Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат .