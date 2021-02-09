Минюст анонсировал приватизацию первого исправительного учреждения

Министерство юстиции и Фонд госимущества начинают проект "Большая приватизация тюрем". Первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, - Ирпенский исправительный центр (№132).

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба Минюста.

Сейчас Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс этого учреждения.

"В рамках "Большой приватизации тюрем" планируем выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии. Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратили свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, приватизация "законсервированных" исправительных центров не только избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе, условия труда для персонала Государственной уголовно-исполнительной службы (ДКВС) и обеспечит безопасность общества.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)" расположен в самом центре пгт. Коцюбинское, в 6 км от столичной станции метро "Академгородок". Заведение прекратило свою профильную деятельность еще в августе 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем

"Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Подведены коммуникации: водоотвода и водоснабжения, электричество и тому подобное. Рядом - железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить превосходную логистику. Кроме того, вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом - большой парк, что создает прекрасные условия для застройки", - отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Тарас Елейко.

Ожидается, что прозрачный аукцион по продаже имущественного комплекса Ирпенского исправительного центра (№132) будет объявлен в середине февраля. Объект, стартовая цена которого составляет 220 200 000 грн.