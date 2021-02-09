"Слуга народа" завтра проведет съезд, - нардеп Кравчук

Политическая партия "Слуга народа" в среду проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов двум округам на довыборах в Верховную Раду, сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.

"На съезде будут рассматриваться два вопроса: выдвижение по двум округам - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", – сказала она "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, в пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили, что речь идет о 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах. Также после съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на этих округах.

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Как сообщалось, промежуточные выборы в округах №50 и №87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021г.