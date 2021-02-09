Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте, - Ткаченко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Отвечать только методом запретов или ограничений невозможно. На мой взгляд, гораздо более эффективными являются медиаграмотность и развитие критического мышления, потому что человек сам начинает узнавать, каким образом можно отличать фейки, проверять информацию. И такую национальную программу мы запускаем в этом году, когда человек с самого детства до пенсионного возраста может проверить, это фейк или манипуляция. Отдельные так называемые центры дезинформации, которые уже существуют во многих странах", - отметил министр.
Также Ткаченко рассказал, когда появится национальная программа по проверке фейков и дезинформации.
"Президент уже заявлял, что, возможно, в нашей стране стоит создать такой центр. Мы приступаем к его созданию, чтобы можно было собственно обнародовать, какая информация и какие боты работали тем или иным способом. Вариантов освоения и критического мышления, и оповещения граждан о том, что происходит не так с информпространством, существует много. Важно эти механизмы эффективно и быстро запустить. Мы собираемся запустить его в марте", - сказал глава Министерства культуры и информационной политики.