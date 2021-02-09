ОПЗЖ и ее сторонники могут стать инструментом для реализации российских угроз безопасности Украины, – политолог

По мнению эксперта, сейчас угрозы со стороны России реальны, как никогда раньше.

Деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других политических сил пророссийского направления может угрожать безопасности Украины. Особенно если речь идет о присутствии таких политических сил и имеющихся у них ресурсах для раскачивания ситуации на прифронтовых территориях Донбасса.

Такое мнение в сюжете "5 канала" высказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По мнению эксперта, сейчас угрозы со стороны России реальны, как никогда раньше. А инструментом для их реализации могут стать именно сторонники пророссийских сил, в частности, политических партий вроде ОПЗЖ.

"Они могут быть, безусловно," 5 колонной ". Не только ОПЗЖ, но и сторонники Шария или другие. Но ОПЗЖ имеет широкую электоральную базу людей, в частности, с руководящим опытом. И они могут быть задействованы. Тем более, там есть люди , имеющие прямые связи с Россией – тот же Медведчук и другие – и их тоже могут использовать как "5 колонну", – считает Фесенко.

Политолог отказался очерчивать временные рамки очередной эскалации гибридной войны России против Украины. Но предостерег: наибольшую опасность прогнозирует не только в прифронтовых городах, в частности, в Мариуполе, но и на всей протяженности российско-украинской границы.

"По меньшей мере 10 процентов украинских граждан имеют потенциально пророссийские взгляды. И это к тем, кто уже определился и поддерживает ОПЗЖ. Поэтому блокирование агрессивных медийных проводников путинской политики в Украине – первый и правильный шаг", – убежден политолог.

На то, что будут и следующие шаги, в частности, введение санкций в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности и безопасности государства, намекнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться. Более того, могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в ВР", – анонсировал секретарь СНБО, не называя фамилий возможных фигурантов из будущих решений о введении санкций.

Опрошенные журналистами эксперты предложили собственный алгоритм противодействия новым вызовам гибридной агрессии. В частности, они советуют:

отслеживать ситуацию и оценивать политические угрозы;

мгновенно и взвешенно реагировать на провокации сепаратистов;

пристально наблюдать за намерениями и действиями ОПЗЖ и других сил пророссийского направления;

мобилизовать работу спецслужб в направлении противодействия гибридной агрессии, в частности, в ее информационной плоскости;

наладить действенную коммуникацию между спецслужбами и высшим руководством страны по информированию власти о реальных угрозах;

проработать механизм информирования общества о крупнейших из выявленных вызовов для предупреждения манипуляций, введения людей в заблуждение и расшатывания общественно-политической ситуации в стране.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по введении персональных санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ, соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, которому было запрещено любым способом распоряжаться принадлежащими ему активами. Отдельно санкции были введены и в отношении ряда телеканалов, в частности, ZIK, NewsOne и 112 Украина, которые формально принадлежат Козаку, но полностью подконтрольны Медведчуку. Упомянутым телеканалам аннулировали лицензии на вещание, отобрали частоты, запретили юридическим лицам, на которые они оформлены, в любой способ продавать, переписывать эти телеканалы на других владельцев, взаимодействовать с другими государствами, в том числе, в финансовом или информационном плане.

Официально причиной для введения санкций стала возможная причастность Козака к финансированию террористических организаций "Л/ДНР". Запрещенным отныне каналам вменяют финансирования из страны-агрессора и "информационный терроризм" в отношении граждан Украины, который систематически проявлялся в распространении недостоверной информации, фейков и ключевых тезисов российской пропаганды.

Все упомянутые телеканалы были основными медийными площадками для партийцев ОПЗЖ и персонально для лидера этой политической силы Виктора Медведчука.