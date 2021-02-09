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Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум

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Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум
Председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко и правительство подписали меморандум, в котором договорились, что тариф на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона останется без изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Тариф на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона не будет расти, а предприятия коммунальной теплоэнергетики получат природный газ в объемах, которые обеспечат устойчивое прохождение отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Также правительство согласилось, что убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы до 1 октября 2021 года. Минрегион, Минэнерго, НАК "Нафтогаз" и АГУ совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

"Подписание Меморандума - это первый шаг в налаживании эффективного диалога между центральной властью и местным самоуправлением по вопросам централизованного теплоснабжения. Мы ожидаем, что правительство будет придерживаться всех договоренностей и не допустит кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - отметил председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

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