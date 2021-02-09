Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин

Украинский шоумен Сергей Притула не является больше замглавы "Голоса", но остается членом партии

Как передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Гордон.юа, известный украинский шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула не входит больше в руководство партии "Голос", но продолжает с ней сотрудничать.





Прекращение полномочий украинского шоумена Сергея Притулы, который был заместителем главы и членом политсовета партии "Голос", – нормальная демократическая процедура", - заявил народный депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Юрчишин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" приветствует решение Зеленского о санкциях в отношении телеканалов Козака, - Рудик

"На последнем съезде было переизбрано руководство партии "Голос". Притула не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы", – сообщил Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал с Бутусовым и Минобороны: Притула посоветовал Тарану "подать в отставку и сосредоточить внимание на сраче в Фейсбуке"