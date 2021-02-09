Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин
Как передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Гордон.юа, известный украинский шоумен и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула не входит больше в руководство партии "Голос", но продолжает с ней сотрудничать.
Прекращение полномочий украинского шоумена Сергея Притулы, который был заместителем главы и членом политсовета партии "Голос", – нормальная демократическая процедура", - заявил народный депутат фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Юрчишин.
"На последнем съезде было переизбрано руководство партии "Голос". Притула не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы", – сообщил Юрчишин.