"Лекхим" заявил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovac, - Reuters

Украинская компания-импортер "Лекхим" предупредила руководство госпредприятия Медицинские закупки Украины о задержке поставок первой партии вакцины от коронавируса китайского фармпроизводителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, передает Цензор.НЕТ.

В письме от 3 февраля, которое оказалось в распоряжении Reuters, украинский импортер просит украинские власти разрешить отложить сроки поставок первой партии вакцины от COVID-19 до апреля.

"Лекхим" сослался на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие Верховной Радой закона об ускоренной государственной регистрации вакцин от коронавируса.

"Как следствие этих событий возникла задержка в согласовании графика поставок между ОАО Лекхим и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.

Отмечается, что компания также попросила изменить согласованные границы эффективности вакцины.

В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили Reuters информацию о просьбе Лекхим отложить сроки доставки.

Письмо было направлено в Медицинские закупки Украины

"Мы подтверждаем [это]", - сказали в Минздраве в ответ на запрос Reuters о том, просил ли Лекхим отложить поставки вакцины и изменить условия эффективности, заявив, что они передали письмо в Минздрав.

Как сообщалось, Минздрав через ГП Медицинские закупки Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech. Согласно контракту, стоимость вакцины от коронавируса составляет 504 грн за дозу. "Лекхим" стал официальным представителем китайской компании в Украине.

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